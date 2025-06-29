Diyarbakır'da Boşaltılan Bina Kontrollü Yıkım Sırasında Çöktü

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alıp boşaltılan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Olayda yaralanan olmadı ve anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber - Kamera: Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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