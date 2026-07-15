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Bisikletiyle yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın yaralandı

Bisikletiyle yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A.'ya taksi çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. (36), taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen taksi, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Elif A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elif A., ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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