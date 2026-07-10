Haberler

Diyarbakır'da Bir Eve Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Diyarbakır'da Bir Eve Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 şüpheli, bir eve tabancalarla 23 el ateş açtı. Evde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 3 kişi, bir eve silahlı saldırı düzenledi. Şüphelilerin tabancalarla 23 el ateş ettiği evdeki 2 kişi, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, 2 katlı evin üst katındaki daireye tabancalarla peş peşe ateş açtı. 23 el ateş edilen saldırıda mermilerden 2'si dairenin pencerelerine isabet etti. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çok sayıda boş kovan üzerinde çalışma yaptı.

Saldırıda evde hasar oluşurken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Beyaz Saray: Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi

Trump'tan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı