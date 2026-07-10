Diyarbakır'da Bir Eve Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 3 kişi, bir eve silahlı saldırı düzenledi. Şüphelilerin tabancalarla 23 el ateş ettiği evdeki 2 kişi, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, 2 katlı evin üst katındaki daireye tabancalarla peş peşe ateş açtı. 23 el ateş edilen saldırıda mermilerden 2'si dairenin pencerelerine isabet etti. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çok sayıda boş kovan üzerinde çalışma yaptı.

Saldırıda evde hasar oluşurken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı