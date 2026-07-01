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Diyarbakır'da buğday hasadı yapan biçerdöver yandı

Diyarbakır'da buğday hasadı yapan biçerdöver yandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü ancak biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Karabaş Mahallesi'nde buğday hasadı yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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