Diyarbakır'da Bıçakla Öldürme Olayında 2 Gözaltı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Süleyman Nazif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada S.Ö. adlı kişi öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Süleyman Nazif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada S.Ö'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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