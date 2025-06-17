Diyarbakır'da Bıçakla Öldürme Olayında 2 Gözaltı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Süleyman Nazif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada S.Ö. adlı kişi öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Süleyman Nazif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada S.Ö'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel