Diyarbakır'da bayram öncesi trafik denetimleri

DİYARBAKIR'da Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğuna karşı jandarma ekiplerince denetimler artırıldı.

Kayapınar ilçesinde Pirinçlik Jandarma Karakolu sorumluluk sahasında jandarma trafik ekipleri, denetim yaptı. Bayram sensiz olmaz! mottosuyla gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurularak sürücü belgeleri ile araç evrakı kontrol edildi. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve dikkatli sürüş konularında uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı