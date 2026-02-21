Haberler

Diyarbakır'da arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arazide başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak zanlı S.A. yakalandı ve cinayetin, bir kahvehanede yaşanan tartışma sonrası gerçekleştirildiği belirlendi.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Ö'ye (29) ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık
