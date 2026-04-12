Haberler

Diyarbakır'da Barajlarda Kontrollü Tahliye: Valilik, Nehir Yatakları ve Baraj Çevrelerinden Uzak Durulması Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Valiliği, etkili yağışlar nedeniyle barajlarda su seviyesinin yükseldiğini ve kontrollü su tahliyesine geçileceğini duyurdu. Vatandaşlar, nehir yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, etkili yağışlar nedeniyle barajlarda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, barajlarda kontrollü su tahliyesine başlanacağını duyurdu. Can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşlara, nehir yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yağışların barajlara gelen su miktarını artırdığı, bazı barajlarda kontrollü tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Devegeçidi Barajı'nın yanı sıra Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da tahliye işlemlerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye (su bırakma) işlemleri yapılabilmektedir."

İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda su seviyesi yükselmiş olup, dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlanacaktır. Diğer barajlarımızdan Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da serbest akışlı tahliye işlemleri devam etmektedir. Tahliye sürecinde can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla; nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, bağ-bahçeler ve geçici barınaklar için gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi ve su seviyesinde meydana gelebilecek ani yükselmelere karşı azami dikkat ve tedbir gösterilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

