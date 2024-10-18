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Diyarbakır'da Balkonda Tehlikede Olan Çocuk Kurtarıldı

Diyarbakır'da Balkonda Tehlikede Olan Çocuk Kurtarıldı
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Diyarbakır'da 3. kata tırmanan Suriyeli Abdullah Ahmed, balkon korkuluklarına çıkan bir kız çocuğunu düşmekten kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da balkon korkuluklarına çıkıp düşme tehlikesi geçiren kız çocuğunu, 3'üncü kata tırmanan Suriyeli Abdullah Ahmed kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 16 Ekim'de, Yenişehir Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kız çocuğu, 3'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına tırmandı. Düşme tehlikesi geçiren çocuğu gören Suriyeli Abdullah Ahmed, balkon korkuluklarından tırmanıp çocuğu kucağına aldı ve sonra da ailesine teslim etti. Çevredekiler Abdullah'ı alkışlayıp tebrik ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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