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Tartıştığı babasını öldüren şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelisi, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Seyfettin EKEN- Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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