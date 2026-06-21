Tartıştığı babasını öldüren şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelisi, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Seyfettin EKEN- Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı