Ayağına demir saplanan köpek kurtarıldı

DİYARBAKIR'da ayağına demir saplanan köpek, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Köpeğin ayağına demirin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saplanmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde Hazreti Süleyman Camii yakınlarında meydana geldi. Ayağına demir saplanan köpeği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, köpeğin ayağındaki demiri penseyle sabitledi. Demirin mini kesiciyle kesilip çıkarılmasıyla köpek kurtarıldı.

İŞKENCE ŞÜPHESİYLE İNCELEME

İlk müdahalesi yapılan köpek, tedavi ve bakımının sürdürülmesi için belediyenin ilgili birimlerine teslim edildi. Ekiplerin olay yerindeki gözlemlerine göre köpeğin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işkenceye maruz kalmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı