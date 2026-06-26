Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'yi kurşunlayan şüpheliler yakalandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir bankaya ait ATM ile 3 iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden suça sürüklenen çocuk M.A. tutuklandı.

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?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yenişehir ilçesinde bir bankaya ait ATM ile 3 farklı iş yerine yönelik kurşunlama olayının şüphelisi 3 kişiyi, suçta kullanıldığı belirlenen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden suça sürüklenen çocuk M.A. tutuklandı, S.B.O. ile suça sürüklenen çocuk B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı