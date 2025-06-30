Diyarbakır'da Aşiretler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Sona Erdi

DİYARBAKIR'da Nasıran Aşireti'ne mensup Seyfettin Tunçel'in (27) 12 Aralık 2024'te öldürülmesinin ardından, 9 Mart'ta Kulya Aşireti'ne mensup Mehmet Yüksel'in (24) öldürülmesiyle başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

Kanaat önderlerinin girişimleriyle Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen barış törenine Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu, İzol Aşireti mensubu Hasan Doğan, Hasenan Aşireti ileri gelenlerinden Mehmet Atik, Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Esat Güngörür, husumetli aşiretlerin mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törende, iki aşiretin mensupları Kur'an-ı Kerim'in altından geçirilerek barıştırıldı. Törende konuşan Aydın Pirinççioğlu, "Bu iki aileyi bir araya getirmek bizi mutlu etti. Kanaat önderlerinin girişimiyle bugün barışı sağladık. Bu barış, bölgemizde kan davalarına son vermek için önemli bir adım oldu" dedi.

İzol Aşireti mensubu Hasan Doğan da, yaşanan olayların büyümeden barışla sonuçlanmasının önemine değinerek, "Bölge büyüklerinin tarafsız ve kararlı çalışmaları sayesinde bu olay büyümeden çözüldü. Bu barış, umudumuzu ve azmimizi artırdı" ifadelerini kullandı.

Hasenan Aşireti lideri Mehmet Atik ise, "Bir dakikalık sabır barışın temelidir. Biz kanaat önderleri olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bazen yetişemiyoruz. Her zaman barış diyoruz çünkü barış huzurun ve sağlığın temelidir" dedi.

Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Esat Güngörür de sürecin zorluğuna dikkat çekerek, "İki güçlü aşiret aylarca karşı karşıya geldi. Metina Derneği'nin Barış Komisyonu ve bölgenin kanaat önderleri büyük çaba harcadı. Sonunda sağduyu galip geldi. Bugün kaybeden olmadı, kazanan barış oldu" diye konuştu.

Haber- Kamera: -Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,