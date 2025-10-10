Diyarbakır'da Aranan 68 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 68 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonlarda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" bulundurma suçlarından aranan 68 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.