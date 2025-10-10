Haberler

Diyarbakır'da Aranan 68 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 68 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler arasında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan arananlar yer alıyor.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 68 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonlarda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" bulundurma suçlarından aranan 68 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.