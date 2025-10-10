Diyarbakır'da Aranan 68 Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 68 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler arasında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan arananlar yer alıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonlarda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" bulundurma suçlarından aranan 68 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.