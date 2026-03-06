Haberler

Zeminde kayma olduğu iddiasıyla 8 katlı bina tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8 katlı bir apartman kolonlarından gelen sesler ve zemindeki kayma iddiaları üzerine tahliye edildi. Ekipler olay yerine sevk edilerek gereken önlemleri aldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartman, kolonlarından ses geldiği ve zemininin kaydığı iddiası üzerine tahliye edildi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan 8 katlı Murat 1 Apartmanı'nda oturanlar gece saatlerinde kolonlardan ses geldiğini ve zeminde kayma olduğunu iddia ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla apartmanı tahliye etti. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yetkililer tarafından binada teknik inceleme başlatıldığı, yapılacak kontrollerin ardından binanın durumu hakkında karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi nükleer silah almaya hazırlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek

İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı ülkeye destek
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır