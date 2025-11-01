Haberler

Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80'inci sokaktaki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının çıktığı esnada evde kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
