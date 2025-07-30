Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muradiye Mahallesi'nde Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dairesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle Muhtarı Dilek Demir ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,