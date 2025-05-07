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Diyarbakır'da Anne ve Babaların Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da Anne ve Babaların Evlat Nöbeti Devam Ediyor
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Diyarbakır'da, 2019'dan bu yana eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anne ve babalar, kaybettikleri çocukları için nöbet tutmaya devam ediyor. Aileler, çocuklarının geri dönmesi için umutla bekliyor.

Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 2019'dan beri eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eyleminde olan anne ve babaların evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor.

Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, 11 yıldır haber alamadığı oğlu için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Aksu, "Buradan çocuğuma sesleniyorum eğer beni görüyorsa, duyuyorsa Allah rızası için ne olursun çocuğum bak rahatsızım seni görmeden bir şey olursa ben ne yaparım yavrum ne olursun Allah rızası için dön. PKK, HDP için büyütmedim. Çocuklarımı ne zorluklarla büyüttüm, onlar için büyütmedim. Her hastalığım hep onların yüzünden oldu, hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Ayten Elhaman ise, oğlu Bayram için 6 yıldır HDP il binası önünde olduğunu ifade etti. Elhaman, "HDP ve DEM Parti aynıdır. Biz aileler, bu barış sürecinde umudumuz var. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli'nin söylediği barış süreci devam eder inşallah. Allah'ın izniyle PKK silahları bırakır çocuklarımız da hepsi birer birer gelir. Çadırdayız, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz İnşallah bütün çocuklar gelir. Buradan oğluma da sesleniyorum. Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Buradayız, seni almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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