Diyarbakır'da bebeğini 4'üncü kattan atan anne, tedavisi için Elazığ'a sevk edildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., kayınpederinin evinde 3 aylık bebeğini pencereden attı. Bebeğin yaşamını yitirmesi üzerine anne gözaltına alındı ve tedavi için hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve 3 aylık bebeği H.E'yi misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde pencereden atarak öldüren Nurhayat E., tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477'nci Sokak'taki Gülbahar Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.'yi pencereden attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
