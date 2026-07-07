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Anız yangını boş depoya sıçradı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle boş bir depoya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depoda hasar oluştu, yaralanan olmadı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle boş bir depoya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, yakındaki boş bir depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında boş depoda hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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