Anız yangını, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Diyarbakır-Bismil kara yolunda çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle bir akaryakıt istasyonunun bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, istasyona ve çevredeki yapılara zarar vermeden söndürüldü.
DİYARBAKIR'da çıkan anız yangınında alevler, yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.
Diyarbakır-Bismil kara yolundaki arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonun bahçesine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle istasyona ve çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Anız yangını, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldüGüvenlik?2026-07-04 11: 56: 43?Türkiye?Diyarbakır??Ulusal?Gıyasettin Tetik, Seyfettin Eken
DİYARBAKIR'da çıkan anız yangınında alevler, yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.
Diyarbakır-Bismil kara yolundaki arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonun bahçesine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle istasyona ve çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.