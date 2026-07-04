Anız yangını, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

DİYARBAKIR'da çıkan anız yangınında alevler, yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Diyarbakır-Bismil kara yolundaki arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonun bahçesine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle istasyona ve çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Anız yangını, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldüGüvenlik?2026-07-04 11: 56: 43?Türkiye?Diyarbakır??Ulusal?Gıyasettin Tetik, Seyfettin Eken

DİYARBAKIR'da çıkan anız yangınında alevler, yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Diyarbakır-Bismil kara yolundaki arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonun bahçesine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle istasyona ve çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı