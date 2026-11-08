Diyarbakır'da alev alan otomobili itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DİYARBAKIR'da motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 601'inci Sokak'taki bir sitenin çıkış kapısında meydana geldi. Site sakinlerinden A.K., ailesiyle birlikte 21 KH 85 plakalı otomobiliyle kent merkezine gitmek üzere çıkış kapısına geldiğinde aracın motor kısmı alev aldı. Komşuların araçlarında bulunan yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı