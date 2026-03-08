Haberler

Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 60 yaşındaki Sakine Adıgüzel hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Sakine Adıgüzel hayatını kaybetti, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Adıgüzel'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
