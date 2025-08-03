Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin karışması sonucu çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi İskanevleri Mahallesi Karanfil 6 Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tabancalardan ateşlenen kurşunlar, caddede pak halindeki bir araca da isabet etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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