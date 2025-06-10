Diyarbakır'da Aileler Arasında Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Aileler Arasında Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Haber: İsmet MİKAİOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Bismil ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden ve aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı, soplalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ve çevredeki vatandaşlar kavgaya karışanları güçlükle ayırdı. Sağlık görevlileri ise kavgada yaralanan 6 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanenin acil servisinde yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.