Haberler

Diyarbakır'da Ahır Çatısı Çöktü: 4 İnek Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde karın ağırlığına dayanamayarak çöken ahırda 4 inek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ahırın çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırdaki 4 inek yaralanırken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sonrası üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 4 inek yaralandı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü, ahırdaki hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim