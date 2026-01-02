Diyarbakır'da Ahır Çatısı Çöktü: 4 İnek Yaralandı
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ahırın çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırdaki 4 inek yaralanırken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sonrası üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 4 inek yaralandı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü, ahırdaki hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.
Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel