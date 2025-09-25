Diyarbakır'da Ahilik Haftası Paneli: Dijital Çağda Değerlerin Buluşması

Diyarbakır'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Ahi Evrandan Yapay Zekaya: Dijital Çağda Değerlerin Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, ahilik geleneğinin dünya medeniyetine armağan edilen özgün ve müstesna değerler bütünü, yaşam felsefesi ve biçimi olduğunu belirtti.

Eronat, "Kökleri Anadolu'dan dünyaya yayılan, toplumumuzun sosyal, iktisadi ve kültürel temelini oluşturan ve şekillendiren bir organizasyondur. Anadolu insanının meslek ve zanaatlarını dayanışma ve etik değerler ile harmanlamak suretiyle oluşturduğu bu değerler seti, üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkilerini en hakkaniyetli şekilde düzenleyerek yüzyıllar boyunca toplumumuzu bir arada tutan çimento olmuştur." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan'ın yaptığı panelde, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Kala, Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Öztürk, Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Zeynel Özlü ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Murat Çay sunum yaptı.

Panele, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.