Abartı egzoz kullandığı için polisten kaçan sürücüye 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza

Diyarbakır'da trafik ekiplerinden kaçan aday sürücü Y.C.B., abartı egzozlu motosikletiyle yaptığı ihlaller nedeniyle 200 bin TL ceza aldı ve ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

DİYARBAKIR'da motosikletiyle abartı egzoz kullandığı için trafik ekiplerinden kaçan aday sürücü Y.C.B. takiple yakalandı. 'Dur' ihtarına uymadığı için 200 bin TL ve diğer kural ihlalleri nedeniyle de farklı cezalar kesilen Y.C.B.'nin ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, üzerinde cezai karşılığı 16 bin TL olan abartı egzoz bulunan bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Y.C.B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Şahin ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı. Yaklaşık 12 kilometre süren takibin ardından motosiklet sürücüsü yakalandı. 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye güncellenen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin TL para cezası uygulandı. Takip sırasında yaptığı diğer ihlaller nedeniyle de ayrı ayrı cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde Y.C.B.'nin aday sürücü olduğu tespit edildi. Kural ihlalleri nedeniyle sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kullandığı motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Öte yandan yaşanan takip de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
