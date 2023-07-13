Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 9 Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.<İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 günde 9 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü de serbest bırakıldı. 19 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Budraç - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title