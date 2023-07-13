Diyarbakır'da 9 Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.<İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 günde 9 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü de serbest bırakıldı. 19 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.