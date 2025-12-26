Haberler

Diyarbakır'da 11'inci Yargı Paketi'nden 868 Hükümlü Yararlandı, Tahliyeler Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11'inci Yargı Paketi ile Diyarbakır'da 868 hükümlü tahliye veya açık cezaevine geçiş hakkı kazandı. 405 hükümlünün denetimli serbestlikle serbest bırakılacağı ve ailelerin cezaevi önünde sevinç yaşadığı bildirildi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – 11'inci Yargı Paketi ile Diyarbakır'da toplam 868 hükümlü tahliye veya açık cezaevine geçiş hakkı kazandı. Bunlardan 405'inin denetimli serbestlikle serbest bırakılacağı belirtildi. Yakınları tahliye olan aileler cezaevi önünde sevinç yaşadı.

11'inci Yargı Paketi'nin yasalaşmasının ardından tahliyeler başladı. Yasal düzenlemeden yararlanan Diyarbakır'daki toplam 868 hükümlü yeni düzenleme kapsamında tahliye ya da açık cezaevine geçiş hakkı elde etti.

Diyarbakır'daki açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve işlemleri tamamlanan 405 hükümlünün, denetimli serbestlik kararıyla tahliyeleri sürüyor.

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 463 hükümlünün ise yasa kapsamında açık cezaevine geçeceği bildirildi. Bu hükümlülerin, iyi halli olmaları durumunda açık cezaevinde 3 ay kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olabilecekleri belirtildi.

Güvercinlerle cezaevi önünde bekliyorlar

Tahliyelerin başladığı cezaevi önünde hükümlü yakınları bekleyişini sürdürüyor. Ailelerin bir kısmı, tahliye sevincini simgeleyen güvercinlerle cezaevi önünde toplandı.

Babasının ve amcasının tahliyesini bekleyen Kenan Gül, yaşadıkları duyguyu şu sözlerle anlattı:

"Babamı ve amcamı bekliyorum. Güvercinleri onlara vereceğim, uçuracaklar. 3-4 senedir onları dört gözle bekliyoruz. İnşallah kısmet bugüneymiş."

11'inci Yargı Paketi kapsamında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken yararlanabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba