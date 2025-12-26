Diyarbakır'da 11'inci Yargı Paketi'nden 868 Hükümlü Yararlandı, Tahliyeler Sürüyor

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – 11'inci Yargı Paketi ile Diyarbakır'da toplam 868 hükümlü tahliye veya açık cezaevine geçiş hakkı kazandı. Bunlardan 405'inin denetimli serbestlikle serbest bırakılacağı belirtildi. Yakınları tahliye olan aileler cezaevi önünde sevinç yaşadı.

11'inci Yargı Paketi'nin yasalaşmasının ardından tahliyeler başladı. Yasal düzenlemeden yararlanan Diyarbakır'daki toplam 868 hükümlü yeni düzenleme kapsamında tahliye ya da açık cezaevine geçiş hakkı elde etti.

Diyarbakır'daki açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve işlemleri tamamlanan 405 hükümlünün, denetimli serbestlik kararıyla tahliyeleri sürüyor.

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 463 hükümlünün ise yasa kapsamında açık cezaevine geçeceği bildirildi. Bu hükümlülerin, iyi halli olmaları durumunda açık cezaevinde 3 ay kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olabilecekleri belirtildi.

Güvercinlerle cezaevi önünde bekliyorlar

Tahliyelerin başladığı cezaevi önünde hükümlü yakınları bekleyişini sürdürüyor. Ailelerin bir kısmı, tahliye sevincini simgeleyen güvercinlerle cezaevi önünde toplandı.

Babasının ve amcasının tahliyesini bekleyen Kenan Gül, yaşadıkları duyguyu şu sözlerle anlattı:

"Babamı ve amcamı bekliyorum. Güvercinleri onlara vereceğim, uçuracaklar. 3-4 senedir onları dört gözle bekliyoruz. İnşallah kısmet bugüneymiş."

11'inci Yargı Paketi kapsamında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken yararlanabilecek.