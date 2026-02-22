Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma ve belediye ekipleri arama faaliyetlerine katılıyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kayapınar Belediyesi Arama ve Kurtarma, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Karayolları ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde sürüyor.

205 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 5 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok

Güzel başlayan gün, saniyeler içinde büyük bir felakete döndü
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

Eski takım arkadaşı Okan Buruk'a söyledikleriyle gündeme oturdu