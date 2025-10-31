Diyarbakır'da 7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Başlıyor

Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DTSO, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Dicle Üniversitesi (DÜ), Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasının destekleriyle 18-23 Kasım'da, "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" düzenlenecek.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, yerel üreticiler ve ulusal zincir marketlerin temsilcileri bir araya getirilerek raflarda hak ettiği değeri bulabilmesi amaçlanan ürünlere yönelik "Mezopotamya raf buluşması" etkinliği de gerçekleştirilecek.

Yerleşik tarıma ilk geçilen, günümüz uygarlıklarının ve gastronominin başlangıç noktası topraklarda, Mezopotamya'nın önemli bir merkezi olan Diyarbakır'da, geçen yıl 59 ilden 170 firma ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen, 347 bin 641 kişi tarafından ziyaret edilen fuarın, geniş bir yelpazede sergilenen yöresel ürünlerin markalaşma ve coğrafi işaret tescil süreçlerinde ulusal ve uluslararası alanda bilinirliklerini artırarak yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Fuar, katılımcı firmalar ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bölgenin gastronomi turizmine önemli katkılar sunacağına inanılan, Adana'dan Adıyaman'a, Afyonkarahisar'dan Ankara'ya, Aydın'dan Batman'a, Bitlis'ten Bursa'ya, Çankırı'dan Çorum'a, Denizli'den, Elazığ'a, Erzincan'dan Erzurum'a, Hatay'dan İzmir'e kadar birçok ilin katılımı ile 6 gün boyunca sürecek fuarda Türkiye'nin yöresel lezzetlerini sergilenecek, Diyarbakır ve birçok ile ait yöresel yemekler ve tadım atölyeleri yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Aşçılar Derneği ve Gastronomi Şefler Federasyonu işbirliğinde 7. Diyarbakır Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışması ile renklenecek olan fuarda, ünlü şefler, gurmeler ve akademisyenlerin yer alacağı yemek atölyeleri, söyleşiler ve birçok etkinlikle 18 Kasım'da saat 11.00'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar 19-22 Kasım'da saat 11.00-20.00 arası, 23 Kasım'da ise 11.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.