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Lice'deki Minibüs Kazası Sürücüsü Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ağustos'ta, D.K. yönetimindeki 41 AFM 446 plakalı minibüsün, Lice-Kulp kara yolunun kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Özcan (38), Zeyd Kayra (3), Nahide (48), Vedat (35), Vasviye (42) ve Veysi Şaylıkay (42) ile Nazya Demirhan'ın (12) hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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