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Diyarbakır'da binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır Kayapınar'da 11 katlı binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Diclekent Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan yangına müdahale anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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