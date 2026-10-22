Diyarbakır'da 35 yasa dışı kenevir alanı imha edildi, 48 bin 579 kök yok edildi

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 35 yasa dışı kenevir ekim alanı ile 48 bin 579 kök kenevir ve skunk maddesinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde düzenlenen operasyonlara 24 tim 230 personel katıldı. İnsansız hava aracı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Operasyonlar sonucunda 1,2 ton esrar elde edilebilecek kapasiteye sahip 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi, 36 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı