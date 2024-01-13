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Diyarbakır'da '3310'dan Tüm Birimlere' filminin galası yapıldı

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Diyarbakır'da Mazlum Yiğit'in senaryosunu yazıp yönettiği '3310'dan Tüm Birimlere' filminin galası gerçekleştirildi. Film ekibi, gösterim öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Diyarbakır'da, Mazlum Yiğit'in senaryosunu yazıp yönettiği, "3310'dan Tüm Birimlere" filminin galası gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda organize edilen gösterim öncesinde, film ekibi basın mensuplarının karşısına geçerek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yönetmen Yiğit, yaptığı konuşmada, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Yiğit, "Filmin çekimlerinde çok emek verdik ve çok çile çektik. Kadromuzla büyük zorluklar çekerek filmi bitirdik. Şu an buradayız. Hayalin ötesinde bir şey gerçekleştirdik. Diyarbakır'da çok iyi karşılandık." dedi.

Oyuncu Hakan Meriçliler, Diyarbakır'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Diyarbakır halkına ayrı bir düşkünlüğünün olduğunu ifade eden Meriçliler, "Çok sıcak ve misafirperversiniz. Filmi çektiğimiz zamanlarda yakın olarak tanık oldum. Tamamladığımız filmi sizlerin seyrine emanet etmeye hazırız. Yaptığımız işten dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Umuyorum ki siz de beğeneceksiniz. Hepinizi kucaklıyorum ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki burada sizlerleyiz."diye konuştu.

"3310'dan Tüm Birimlere"

Mazlum Yiğit'in senaryosunu yazıp yönettiği, Hakan Meriçliler, Hülya Diken ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "3310'dan Tüm Birimlere" filmi, bu hafta yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Film, Diyarbakır'a atanan ve bir süre gizlenip şehri tanımaya başlayan bir emniyet müdürünün halk tarafından sevilmesinin ardından bu durumun, bazı çıkar gruplarının işine gelmemesiyle taraflar arasında yaşanan gerilimi odağına alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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