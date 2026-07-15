Diyarbakır'da Araçtan İnen 2 Grup Arasında Kavga
Diyarbakır Bağlar'da araçlarından inen iki grup arasında çıkan tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrılırken, kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, araçlarından inen 2 grup arasında çıkan tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılırken, kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken araçlarından inen 2 grup arasındaki tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar, yoldan geçenler ile yakınlarının araya girmesiyle ayrıldı. Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.