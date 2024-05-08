Diyarbakır'da 2 firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile "başkasına bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 15 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.