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Diyarbakır'da 1400 yıllık İbranice yazılı kitap ele geçirildi

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Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı 17 sayfa yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı 17 sayfa yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde, 17 sayfalık altın yazmalı kitap ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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