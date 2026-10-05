Diyarbakır'da 11. Alimler Buluşması 10-11 Ekim'de 3 oturumla yapılacak

Diyarbakır'da 11. Alimler Buluşması 10-11 Ekim'de 3 oturumla yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da 10-11 Ekim'de düzenlenecek 11. Alimler Buluşması'nda "Davette yöntem ve yeni arayışlar" teması işlenecek. Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'ndaki program 3 oturumla tamamlanacak; Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak, Suriye, Mısır ve Filistin'den katılım sağlanacak.
Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "11. Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.
Merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İttihad-ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Mehmet Beşir Şimşek, 10-11 Ekim'de kentte düzenlenecek ve 3 oturumla tamamlanacak programda "Davette yöntem ve yeni arayışlar" temasının işleneceğini belirtti.
Şimşek, Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda düzenlenecek programa, Türkiye'nin yanı sıra, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Filistin'den de katılım sağlanacağını ifade etti.
2015 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdükleri program dizisinin 11'incisini gerçekleştireceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Her sene farklı bir tema ile toplumumuzun ihtiyaç duyduğu hususları ve konuları masaya yatırıyoruz. İki gün boyunca alimlerimiz bu konular üzerinde konuşuyorlar. Bunlara yönelik çözüm önerileri sunuyorlar. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz."