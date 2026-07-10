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Jandarma Genel Komutanlığı, Karaalp Cinayetini Aydınlatan Operasyona Ait Görüntüleri Paylaştı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 yılında öldürülen Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul cinayeti, 10 yıl sonra yeniden yürütülen soruşturma sonucu aydınlatıldı. İçişleri Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı.

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 yılında öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin aydınlatıldığını açıklamasının ardından yürütülen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin 10 yıl sonra yeniden yürütülen soruşturma sonucunda aydınlatıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Karaalp cinayetinin aydınlatılmasına yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

Kaynak: ANKA
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