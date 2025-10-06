Haberler

Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması Yapılacak

Alimler ve Medreseler Birliği tarafından düzenlenecek '10. Alimler Buluşması', 11-12 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Programda, 'İslami kimliğimiz üzerine kurgulanan ideolojik girişimler' ana teması işlenecek ve birçok ülkeden İslam alimleri katılacak.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "10. Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İttihad-ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Mehmet Beşir Şimşek, 11-12 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 3 oturumla tamamlanacak programda "İslami kimliğimiz üzerine kurgulanan ideolojik girişimler" temasının işleneceğini belirtti.

Birçok ülkeden İslam ulemasının katılımıyla Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda programın yapılacağını söyleyen Şimşek, Türkiye'nin yanı sıra, İran, Irak, Suriye, Mısır, Filistin, Afganistan, Katar, Lübnan ve Ürdün'den de katılım sağlanacağını ifade etti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Her sene farklı bir temayla Diyarbakır'da düzenlediğimiz buluşmamızda bu senede 'İslami kimliğimiz üzerine kurgulanan ideolojik girişimler' ana temasıyla bir buçuk gün sürecek bir çalışmamız olacak. Bu sene de farklı konular üzerine alimlerimiz ve akademisyenlerimiz konuşmalar yapacak. Bu sene özellikle aile ve ahlakı merkezimize aldık. Bu iki hususta toplumumuz büyük bir ızdırap yaşıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin madde bağımlılığı, çatısı yıkılmaya doğru giden aile problemleri var. Böyle problemlere yönelik alimlerin bir araya gelip konuşmaları, insanları aydınlatmaları ve yol göstermeleri lazım. Bu nedenle bu konuları ele aldık."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
