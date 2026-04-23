Haberler

Diyarbakır'da 1 Mayıs'ın Adresi İstasyon Meydanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu'nca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulunan DİSK Genel-İş Diyarbakır 2 No'lu Şube Eş Başkanı Becet Barut, "Bu 1 Mayıs, ekmek, barış ve adalet taleplerinin alanlarda buluşacağı, ezilenlerin ve sömürülenlerin sesinin yükseleceği bir mücadele günü olacaktır" dedi.

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitingle kutlayacak. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (DİSK) Genel-İş binasında mitinge ilişkin yapılan basın açıklamasını DİSK Genel-İş Diyarbakır 2 No'lu Şube Eş Başkanı Becet Barut okudu.

1 Mayıs'ın sadece bir bayram değil, tarihi bir hesaplaşma ve dönüşüm çağrısı olduğunu söyleyen Barut, "Kapitalist sömürü sisteminin derinleştirdiği ekonomik krizin, enflasyonun emekçileri açlığa mahkum ettiği, güvencesiz çalışmanın ve işsizliğin kitleselleştiği, bir yandan da emperyalist savaşların, bölgesel çatışmaların ve otoriter baskıların hakları ve halkları boğduğu bir dönemde, 1 Mayıs sadece bir bayram değil, tarihi bir hesaplaşma ve dönüşüm çağrısıdır" dedi.

Orta Doğu'nun yer altı ve yer üstü kaynakları ile enerji hatları, su kaynakları üzerinden savaşlar sürerken, Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu vurgu yapan Barut, şöyle konuştu:

"Ya savaş, yoksulluk, eşitsizlik ve tekçi baskı düzeni devam edecek ya da demokratik, eşitlikçi, çoğulcu bir toplum inşası için cesur adımlar atılacaktır. Bu süreç, sadece Kürt sorununun demokratik çözümü değil, aynı zamanda tüm Türkiye halklarının özgür ve eşit bir arada yaşayabileceği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, katılımcı bir demokrasinin kapısını aralamaktadır. Bu 1 Mayıs, ekmek, barış ve adalet taleplerinin alanlarda buluşacağı, ezilenlerin ve sömürülenlerin sesinin yükseleceği bir mücadele günü olacaktır."

Kaynak: ANKA
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

