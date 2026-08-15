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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesinde 5 Ağustos'ta, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışma sonucunda "kasten öldürme" olayıyla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli H.D. ile adli süreçteki çocuk S.F. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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