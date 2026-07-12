Diyarbakır'da örtü yangını

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde çıkan örtü yangını çıktı. Alevlere ekipler müdahale ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Çınarköy Mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı