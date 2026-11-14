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Diyarbakır Çüngüş'te kaybolan 61 yaşındaki kadın kayalıkta bilinci kapalı bulundu

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Diyarbakır Çüngüş'te kaybolan 61 yaşındaki kadın kayalıkta bilinci kapalı bulundu
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan 61 yaşındaki kadın, ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan aramada sabah kayalıkta bilinci kapalı bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen kadın, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumu iyi.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kıymet Altunbay (61), bir kayalıkta bilinci kapalı halde bulundu.

Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan Kıymet Altunbay'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Altunbay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar mevkisinde bir kayalıkta bilinci kapalı şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Kıymet Altunbay, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altunbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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