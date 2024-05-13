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Diyarbakır Cezaevi'nde yemek zehirlenmesi: 76 kişi hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda verilen öğle yemeği sonrası çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli rahatsızlandı. Durumun ihbar edilmesi sonrası hastaneye kaldırılan 76 kişiden 27'si taburcu edilirken 49 kişinin tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, içinde hükümlü ve personellerin bulunduğu 76 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır Cezaevi'nde yemek zehirlenmesi: 76 kişi hastaneye kaldırıldı

SORUŞTURMA BAŞALTILDI

Olayla ilgili 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürerken incelenmek üzere yemeklerden numune alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zehirlenme Diyarbakır Mahkum Hukuk Sağlık Güncel Haberler

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