Diyarbakır Cezaevi'nde yemek zehirlenmesi: 76 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, içinde hükümlü ve personellerin bulunduğu 76 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞALTILDI

Olayla ilgili 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürerken incelenmek üzere yemeklerden numune alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.