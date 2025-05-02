Diyarbakır Çermik'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Çermik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, yolarda su birikintileri oluşturdu. Dolu yağışı ile birlikte yollar beyaza büründü.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü yağış etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağın ardından etkisini gösteren dolu nedeniyle ilçe merkezinde yollar adeta beyaza büründü.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel