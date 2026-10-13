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Diyarbakır Çermik'te peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı

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Diyarbakır Çermik'te peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı
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Diyarbakır'da meteorolojinin yağış uyarılarının ardından dün gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Çermik ilçesinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.

DİYARBAKIR'da dün gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından kent merkezi ve ilçelerde dün gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Çermik ilçesinde yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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