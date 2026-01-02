Haberler

Çermik'te karla mücadale çalışması

Güncelleme:
Çermik Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde karla mücadale çalışması sürüyor.

Çermik Belediyesi ekiplerince, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde iş makineleriyle yol açma çalışmaları devam ediyor.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, vatandaşların yollarda mahsur kalmaması ve günlük yaşamın aksamaması için ekiplerin sahada çalıştığını söyledi.

Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:

"İlçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Hemşehrilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir. Belediye olarak olumsuz hava koşulları sona erene kadar karla mücadele çalışmalarına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk durumunda belediye birimleriyle iletişime geçmelerini istiyoruz."

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
